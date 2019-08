Le 45e édition des Lokerse Feesten a attiré 130.000 visiteurs

(Belga) La 45e édition des Lokerse Feesten se termine dimanche soir avec Kodaline et Oscar & The Wolf à l'affiche. Quelque 130.000 personnes ont assisté à ce festival étalé sur dix jours à Lokeren (Flandre orientale). "Les journées thématiques ont connu un grand succès et nous voulons continuer dans cette logique", a déclaré le président Thimothy Heyninck.

La fréquentation est relativement stable d'année en année. Elle s'établissait à 125.000 personnes il y a cinq ans, avant de connaître un pic à 140.000 ces deux dernières années. Cette année, l'organisateur évoque 130.000 festivaliers, admettant avoir peut-être surévalué la fréquentation de l'année dernière. Les Lokerse Feesten sont réputées pour la diversité de l'affiche, allant de l'électro à la variété flamande en passant par le rock et la pop avec des noms aussi divers que les Scorpions, Christine and The Queens, The Chemical Brothers ou encore Niels Destadsbader. Les organisateurs ont confirmé leur intention de poursuivre le concept des soirée thématiques. "Nous allons aussi travailler sur deux autres points: la mobilité et le recyclage. Un certain nombre de projets pilotes tournaient déjà autour de ce dernier point cette année. Nous allons maintenant les analyser et perfectionner pour l'année prochaine", a confié M. Heyninck. La 46e édition aura lieu du 31 juillet au 9 août 2020.