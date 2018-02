Le 560e Cwarmé de Malmedy a rassemblé 15.000 personnes

(Belga) 15.000 personnes ont rallié dimanche Malmedy pour assister au 560e Cwarmé, ont annoncé les organisateurs au terme des festivités. Celles-ci ont eu lieu sous les nuages mais sans une seule goutte de pluie, à l'exception d'un léger crachin lors de la danse de la Haguette, celle qui lance traditionnellement le grand cortège du dimanche après-midi.

Le cortège était une fois de plus coloré et original grâce aux harmonies mais aussi enjoué par la participation des quelque 2.500 à 3.000 participants en masques traditionnels, particularité de ce carnaval wallon. Les mesures de sécurité prises par les organisateurs, dont la présence de véhicules blindés à l'entrée de la ville, ont permis de rassurer la quinzaine de milliers de spectateurs venus pour assister à cette parade mais surtout y participer. Les Haguètes et leur "hape-tchâr", les long-Ramon et leur balai de 5 mètres, les longuès-Brèsses -et le mot en dit suffisamment long-, sans oublier les Boldjis, le personnage chéri de ses dames et les long-nés, plus de 1.000 cette année -le rôle à éviter pour ces messieurs-, ont mis la pagaille deux heures durant dans un cortège animé par les différentes harmonies, qui ont rivalisé d'airs entraînants. Les festivités se sont d'ailleurs déroulées sans anicroche dans le cortège et en toute sécurité, ont souligné les organisateurs peu avant le bouquet final musical programmé vers 18 heures. Les festivités se poursuivront jusque mardi à Malmedy, jour où il sera procédé, en soirée, au brûlage de la Haguète. (Belga)