Le Bal National célèbrera les 30 ans des Snuls le samedi 20 juillet à Bruxelles

(Belga) La 17e édition du Bal National célèbrera le samedi 20 juillet en soirée, sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles, les 30 ans des Snuls avec un medley de leurs tubes. Il y aura également le Grand Jojo, Paul Ambach alias Boogie Boy, ou encore Frédéric Longbois découvert dans l'émission française The Voice et Belle Perez. En moyenne, 15.000 personnes participent à l'événement chaque année.

Dès 19H30, le groupe de danseurs Let's Dance Ketje offrira une mise en jambes au public déjà présent. A 20H20, Frédéric Longbois revisitera des grands classiques. L'artiste belgo-espagnole Belle Perez lui succèdera sur scène à 20H40 avec une sélection des grands succès qui ont marqué ses 20 ans de carrière. C'est DJ Saucisse qui proposera dès 21H25 un medley des meilleurs tubes des Snuls, ces humoristes belges qui ont fait les belles heures de Canal + Belgique à la fin des années 80. "En général, les hommages c'est vibrant", a remarqué Frédéric Jannin, dessinateur de bande dessinée et humoriste des Snuls. "Les Snuls sont vieux maintenant. Ils ont 30 ans cette année. Ce sera un hommage de DJ, avec des platines et avec tous nos disques cultes." A 21H40, le Grand Jojo, grand habitué du Bal National, chantera ses titres les plus populaires. Suivront Big Ben et sa prestation Beat Box, Crazy Sir-G pour un set DJ et le groupe The Amazing Flowers pour un concert de hits pop, rock, disco et R&B. C'est Paul Ambach, le Boogie Boy, qui refermera cette 17e édition. Les humoristes Thierry De Coster et Max La Menace, alias Swa & Berre, assureront les transitions entre les artistes. Par mesure de sécurité, l'entrée se fera uniquement par les deux côtés de la rue Blaes donnant sur la place et par la rue du Chevreuil. Des contrôles systématiques auront lieu à ces trois points d'accès. Les boissons, canettes et bouteilles sont proscrites aux entrées. Le Bal National sera retransmis en direct sur Bruzz et BX1. (Belga)