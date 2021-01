Le baryton Michel Trempont est décédé

(Belga) Le célèbre baryton belge Michel Trempont est décédé samedi matin à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille à l'agence Belga.

Né le 28 juillet 1928 à Boussu (Hainaut), Michel Trempont a toujours aimé chanter, comme son frère Pol Trempont, évoque Claude-Pascal Perna, qui lui avait rendu hommage il y a peu sur le site de Musica & Memoria, musimem.com. Entré en 1948 au Conservatoire royal de musique de Mons, il en ressort quatre ans plus tard avec un diplôme supérieur de chant et d'art lyrique avec la plus haute distinction, un prix de virtuosité et une médaille du gouvernement. Sa carrière débute aussitôt, par une première saison (1951-1953) au Théâtre royal de Liège, avant de prendre la route de Gand. Son ancien professeur de chant Joseph Rogatchewsky, devenu directeur de La Monnaie à Bruxelles, le recrute pour la saison 1955-56. Il y reste jusqu'en 1960, année au cours de laquelle sa carrière s'internationalisa. Il se sera notamment produit, au cours de ses plus de 50 années de carrière, aux quatre coins de l'Europe, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, au Mexique... Après avoir enseigné l'art lyrique aux Conservatoires de Bruxelles et Mons, il siègera encore à divers concours de chant, avant de prendre sa retraite en 2015. Michel Trempont avait été fait Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, Officier de la Couronne mais aussi citoyen d'honneur de sa ville natale, Boussu. (Belga)