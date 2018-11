Le Belge Chris Dercon nommé à la tête de la RMN-Grand Palais

L'historien d'art belge Chris Dercon a été nommé mercredi au poste stratégique de président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais à compter du 1er janvier 2019, pour un mandat de cinq ans.

Spécialiste des rapports entre art ancien et art contemporain, "Chris Dercon joue depuis 30 ans un rôle important dans la direction et le développement de nombreux musées majeurs sur le plan international, notamment au musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam, la Haus der Kunst à Munich ou encore la Tate Modern, à Londres", a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

En 2017, Chris Dercon avait pris la tête du théâtre emblématique est-berlinois Volksbühne pour succéder au metteur en scène Franz Castorf, mais avait dû démissionner en avril 2018.

Sa nomination et son passage dans ce théâtre en pleine difficulté financière s'étaient mal passés et avait été même marqués par une occupation du théâtre par des étudiants, employés et musiciens, son profil d'expert des arts plastiques étant mal perçu à la tête d'un théâtre.

Le nouveau ministre Franck Riester a choisi Chris Dercon pour mener à bien l'ambitieux chantier du Grand Palais, dont le coût important a suscité des polémiques.

Ce chantier doit permettre à l'horizon 2023 une rénovation d'ensemble mais aussi augmenter les espaces d'exposition, et créer une grande rue intérieure sur laquelle donneront des salles et des commerces.

Ce chantier représente quelque 3% du budget monuments historiques du ministère de la Culture, pour un bâtiment de 70.000 mètres carrés et 42.000 mètres carrés de toitures, qui n'a jamais été rénové dans son ensemble depuis 1900.