Le Brussels Short Film Festival se clôture avec la remise de ses prix

(Belga) Le grand prix international du 22e Brussels Short Film Festival (BSFF) a été attribué dimanche soir à "Excess Will Save Us" de Morgane Dziurla-Petit (Suède/France), annoncent les organisateurs. Le grand prix national est lui remis à "Provence" de Kato De Boeck. Ces récompenses permettent aux deux courts métrages d'être pré-sélectionnés pour les Oscars.

Dans la compétition internationale, le prix du jury a été remis à "Cadoul de Craciun" de Bodgan Muresanu (Roumanie). Le prix d'interprétation féminine revient à Daphne Scoccia dans "Les îles de Brissogne" de Juliette Riccaboni et l'équivalent masculin est attribué à Adrian Vancica dans "Cadoul de Craciun". "Roberto le canari" de Nathalie Saugeon remporte le prix du public. Du côté de la compétition nationale, le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles est attribué à "Matriochkas" de Bérangère McNeese. Héloïse Volle remporte le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans "Matriochkas" tandis que Yannick Renier, qui joue dans "Détours" de Christopher Yates, reçoit le prix d'interprétation masculine. Le prix du public est remis à "Une soeur" de Delphine Girard. Cette récompense lui permet de concourir pour la deuxième édition du European Short Film Audience Award en 2020-2021, indiquent les organisateurs du festival. Dans la compétition Next Generation, le grand prix est attribué à "AM CE CU" d'Hannah Weissenborn (Allemagne). La 22e édition du BSFF s'est clôturée dimanche soir, après 11 jours de festival. Plus de 4.410 courts métrages ont été soumis, dont 400 films belges, se réjouissent les organisateurs. Au final, 340 courts métrages ont été diffusés. L'événement a attiré 25.000 spectateurs. (Belga)