Le cabaret "Michou" restera ouvert après le décès de son fondateur (nièce)

"Michou", le cabaret transformiste parisien de Montmartre, ne fermera pas malgré la disparition fin janvier de son fondateur, a annoncé jeudi sa nièce sur RTL.

"On a décidé de continuer la route. Le cabaret va rester ouvert puisque j'ai la chance de pouvoir le faire. On va le faire parce que c'est une fierté", a affirmé Catherine Catty, la nièce de "Michou" décédé le 26 janvier à l'âge de 88 ans.

Dans ses mémoires parus en 2017, "Michou" expliquait qu'il souhaitait que son cabaret ferme définitivement ses portes après sa mort. "Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas", écrivait-il.

"Comme il disait ça, forcément le personnel a écrit à Michou en lui disant: +Mais nous, qu'est ce qu'on devient?+", a expliqué sa nièce. "Et il leur a répondu dans une lettre (en date du 25 juin 2019), dans laquelle il explique: +Eh bien, s'il y a une personne qui veut relever le défi, je lui souhaite bon courage+", a-t-elle ajouté.

"Tous les soirs, les clients nous posent la question, et quand on leur répond (que le cabaret restera ouvert), ils disent: +On est content que ça continue et on sera là. Et on viendra vous voir+", a assuré Catherine Catty, qui travaillait au cabaret aux côtés de son oncle depuis plus d'une vingtaine d'années.

"Bien sûr qu'on aurait fermé s'il avait laissé des papiers (en ce sens), mais il n'y avait rien", a-t-elle précisé.