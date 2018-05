Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris rend hommage à Peyo et aux Schtroumphs jubilaires

(Belga) Pour célébrer le soixantième anniversaire des "Schtroumpfs", le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) à Paris met sur pied, du 25 mai au 28 octobre prochains, une rétrospective dédiée à leur créateur, Pierre Culliford, alias "Peyo". Celui-ci a créé, par ailleurs, la série moyenâgeuse "Johan et Pirlouit" ainsi que Benoît Brisefer, le petit garçon aux supers pouvoirs, annonce le service de presse du CWB.

A travers une riche sélection de documents rares, de planches originales jamais exposées et de textes inédits, l'"Expo Peyo" propose de retracer le parcours de l'artiste né à Bruxelles en 1928 et décédé en 1992. Il a été l'un des grands maîtres du journal "Spirou" avec ses amis Franquin, Morris et Roba. C'est ce quatuor qui a posé les jalons de la bande dessinée humoristique européenne, souligne le CWB. La popularité des lutins bleus universellement célèbres a été amplifiée par les centaines de dessins animés télévisés qui ont engendré une véritable "Smurfmania" au cours des années 1980, récemment ravivée par les longs métrages hollywoodiens en images de synthèse. "Peyo, autodidacte, a eu deux modèles: Hergé et Walt Disney. Du premier, il admirait la lisibilité et le talent de raconter des histoires. Du second, il admirait le sens du merveilleux et la faculté de faire rayonner ses personnages sur de multiples supports", explique encore le Centre. L'exposition située dans le quatrième arrondissement parisien sera accessible au public du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 ainsi que les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00. (Belga)