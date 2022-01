Le chanteur américain Meat Loaf est décédé à l'âge de 74 ans

La star du rock américaine des années 1970 Meat Loaf est décédée jeudi soir à l'âge 74 ans, en présence de sa femme Deborah, rapportent plusieurs médias.

Consacré dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques, Meat Loaf a connu un succès planétaire en 1977 avec son album "Bat out of Hell". Le chanteur s'est également fait connaître au cinéma notamment pour ses rôles dans la comédie musicale "The Rocky Horror Picture Show" (1975) ou le film de "Fight Club" de David Fincher.