Le chanteur belge Marc Morgan s'est éteint

(Belga) Le chanteur belge Marc Morgan - Marc Wathieu de son vrai nom - est décédé vendredi, rapportent plusieurs médias. Dans les années 80, le Hutois avait formé le groupe "Les Tricheurs", dont la chanson le "Jour J" avait connu un beau succès.

C'est un ex-membre du groupe les Révérends du Prince Albert, dans lequel avait également joué Marc Morgan, qui a annoncé le décès du chanteur. "Maintenant que c'est officiel, je peux dire ...RIP Marc Wathieu .... ", a écrit Alain Pire sur le réseau social en début de soirée. Selon l'Avenir, Marc Morgan s'était lancé dans une carrière solo dans les années 90, en signant sur le label français Fnac Music. L'une de ses chansons les plus connues était "Nos Mystères Nos Retrouvailles". Le Hutois était âgé de 57 ans. On ignore les causes de son décès. (Belga)