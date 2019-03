Le leader du groupe The Prodigy, Keith Flint est décédé à l'âge de 49 ans, rapportent plusieurs journaux ce lundi matin. Selon le Daily Mail, l'homme aurait été retrouvé ce matin aux alentours de 8h à son domicile situé à Dunmow, dans l'Essex. Sa mort ne serait pas considérée comme suspecte. Keith Flint était connu pour son look particulier et son clip très connu dans les années 90, intitulé Firestarter.

Lire la courte bio du groupe

Découvrez ou redécouvrez quelques-uns des plus gros succès de Prodigy:



