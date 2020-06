Le cirque Bouglione souffre du coronavirus et ne reprendra pas pour un public maximum de seulement 200 spectateurs

(c) RTL INFO

Le cirque Bouglione a plus de 70 ans. Et d'ici quelques semaines, la troupe pourra enfin retourné sous le chapiteau pour un maximum de 200 spectateurs. Impossible financièrement pour Alexandre Bouglione qui préfère ne pas redémarrer. "Il faut une trentaine de camions pour amener le matériel, beaucoup de personnel. Avec des prix de 5 à 10 euros, 200 places, c'est absolument impossible", expliquait-il sur le plateau du RTL INFO 13h. Pourtant, il faut subvenir aux besoins des artistes de la troupe qui n'ont pas pu rentrer dans leurs pays. "J'ai vendu ma maison pour nourrir toute la troupe et payer tous mes frais". Pas reconnu comme spectacle culturel, le cirque ne bénéficie pas d'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.