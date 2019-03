Le Cirque du Soleil reviendra à Forest National en novembre avec Corteo

(Belga) Le Cirque du Soleil est de retour en Belgique du 14 au 17 mars au Sportpaleis d'Anvers pour présenter son spectacle "Toruk", inspiré du film "Avatar" de James Cameron. Si la quasi-totalité des représentations sont d'ores et déjà complètes, à l'exception de celle du vendredi 15 à 16h, les amateurs du genre pourront retrouver les artistes du Cirque sur la scène de Forest National en novembre 2019, et à la Lotto Arena d'Anvers en mars 2020.

Corteo, la toute première production du Cirque du Soleil présentée en arena, reviendra donc à Bruxelles dans le cadre d'une tournée européenne. Présentée en avant-première à Montréal en 2005, elle a depuis été applaudie par plus de 8 millions de spectateurs à travers le monde. Le spectacle rassemblera une cinquantaine d'acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs issus des cinq continents. Le "cortège", de son nom italien, s'arrêtera à Forest National du 21 au 24 novembre avant de revenir à la Lotto Arena d'Anvers du 13 au 22 mars 2020. Les billets seront mis en vente ce vendredi 15 à 9h via www.cirquedusoleil.com/corteo. (Belga)