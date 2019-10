Le Cirque du Soleil revient à Bruxelles avec son spectacle acrobatique "Corteo"

(Belga) Corteo, production du Cirque du Soleil, débarque en novembre à Bruxelles dans le cadre d'une tournée européenne. Cette pièce acrobatique, créée sous chapiteau et présentée à Montréal en 2005, a depuis été remontée en aréna et applaudie par plus de 8 millions de spectateurs à travers le globe.

Le spectacle, écrit et mis en scène par Daniele Finzi Pasca, rassemble une cinquantaine d'acrobates, musiciens, chanteurs et comédiens issus des cinq continents. Il a été imaginé comme une joyeuse procession, une parade festive pour les funérailles d'un clown, alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d'acteurs, où l'auditoire est plongé dans "un espace temps étrange, situé entre ciel et terre", annoncent les organisateurs. Corteo, qui signifie "cortège" en italien, fera escale à Forest National pour 7 présentations, du 21 au 24 novembre, avant de poursuivre sa route à la Lotto Arena d'Anvers en mars 2020. Les billets sont en vente via le site www.cirquedusoleil.com/corteo. (Belga)