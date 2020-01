Le comédien britannique Terry Jones, des Monty Python, est mort à 77 ans

Né au Pays de Galles en 1942, Terry Jones s'est éteint mardi auprès de sa femme Anna à son domicile dans le nord de Londres, rapporte la presse britannique. Il souffrait de longue date d'une forme rare de démence.

"Nous avons perdu un homme profondément gentil, drôle, chaleureux, créatif et aimant, dont l'humour a donné beaucoup de plaisir à des millions de personnes durant six décennies", ont commenté ses proches dans un communiqué. "Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours", poursuit le texte. Terry Jones était l'un des fondateurs du groupe Monty Python qui rassemblait John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin et Graham Chapman.

Scènes cultes du cinéma satirique

Ce dernier est décédé en 1989 d'un cancer de la gorge. Les Monty Python sont devenus cultes grâce à leur série télévisée loufoque, "Monty Python's Flying Circus", diffusée sur la BBC entre 1969 et 1974. Ils ont ensuite eu beaucoup de succès au cinéma avec notamment "Monty Python, Sacré Graal" (1975) et quatre ans plus tard, "La vie de Brian", d'ailleurs réalisé par Terry Jones. Cette parodie retrace la vie d'un certain Brian, né dans une étable proche de celle où Jésus a vu le jour. La scène finale, où plusieurs crucifiés entonnent "Always look on the bright side of life", est restée dans les annales du cinéma satirique.

Au milieu des années '80, chaque membre du groupe poursuit des projets personnels dans le cinéma ou ailleurs. Terry Jones écrit des romans pour les jeunes comme la saga d'Erik le viking. Spécialiste de l'histoire médiévale, il a notamment réalisé plusieurs séries de documentaires, dont une sur les Croisades. "Pour moi, le monde médiéval est très similaire au nôtre en ce sens où ce sont les mêmes personnes qui profitent des mêmes personnes. L'humanité ne change pas au travers des siècles", indiquait-il alors.

L'homme était également un militant pacifiste, dénonçant, au travers de nombreuses chroniques dans les journaux, la guerre en Irak, rappelle la BBC. A l'automne 2013, Terry Jones avait annoncé la réunification des Monty Python pour un spectacle reprenant leurs meilleurs sketches. Dix représentations avaient été données à l'été 2014.