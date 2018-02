Le couple royal à Grammont pour le cortège des Krakelingen

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde étaient dimanche à Grammont pour le cortège des Krakelingen, une manifestation locale qui a attiré quelque 1.000 personnes. La ville avait pris des mesures de sécurité supplémentaires pour l'occasion. Le couple royal n'a cependant pas avalé de poisson dans un verre de vin, comme la tradition le veut.

Le souverain était notamment entouré dans la tribune d'honneur du gouverneur Jan Briers, des ministres Alexander De Croo, Joke Schauvliege et Herman De Croo ou encore du secrétaire d'Etat Pieter De Crem. Cette fête très ancienne, dans laquelle éléments païens et chrétiens sont entremêlés, a été reconnue comme Patrimoine Culturel Immatériel de la Flandre en 2008, et inscrite sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité de l'UNESCO en 2010. Cette édition 2018 est marquée par le 950ième anniversaire de la charte de liberté de la ville, accordée par Baudouin IV en 1068 aux Grammontois. (Belga)