Le crooner américain Tony Bennett atteint d'Alzheimer

Le chanteur américain Tony Bennett est atteint de la maladie d'Alzheimer, a révélé son entourage dans un article publié lundi par le site AARP, mais a néanmoins été capable d'enregistrer, avec Lady Gaga, un album qui doit sortir prochainement.

Le crooner le plus constant de la chanson américaine, aujourd'hui âgé de 94 ans, a été diagnostiqué pour la première fois en 2016, mais ne manifeste pas, à ce stade, les symptômes les plus sérieux de la maladie.

Sa mémoire immédiate est défaillante et il a parfois du mal à comprendre où il se trouve, mais il reconnaît encore ses proches et est capable d'avoir une conversation, même s'il ne peut plus donner de vraie interview, selon son entourage.

Bien que diagnostiqué quatre ans plus tôt, il se produisait encore l'an dernier, jusqu'à ce que la pandémie le contraigne à s'arrêter, début mars. Une pause qui aura contribué à la dégradation de son état de santé, selon l'un de ses médecins.

Lors de séances étalées entre 2018 et 2020, Tony Bennett a également enregistré un deuxième album avec la chanteuse américaine Lady Gaga, après le succès de "Cheek To Cheek" (2014), une série de reprises en duo.

Le journaliste venu rencontrer Tony Bennett et son entourage chez lui en novembre dernier a même pu l'observer entonner des standards, accompagné de son répétiteur, avec son aisance et son aplomb habituels.

Le chanteur et son entourage ont accordé cet entretien pour évoquer la vie avec la maladie d'Alzheimer, choisissant le site de l'association de retraités AARP, qui fédère des millions de seniors.

"La vie est un cadeau, même avec Alzheimer", a tweeté lundi le compte de Tony Bennett après la publication de l'article.

Devenu célèbre dès le début des années 50 avec plusieurs tubes comme "Because of You", le crooner du Queens a complètement relancé sa carrière à partir du milieu des années 90.

Ce sont les duos avec des figures de la pop, ainsi que sa légendaire prestance scénique, qui l'ont fait connaître des nouvelles générations.