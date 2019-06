Le dessin de la première couverture de Tintin vendu 1,1 million de dollars aux enchères

(Belga) L'illustration originale de la première couverture ayant mis Tintin à l'honneur, publiée en février 1930, a été vendue aux enchères samedi à Dallas pour 1.125.000 dollars (992.000 euros), a annoncé la maison de vente Heritage Auctions à l'AFP.

Le dessin a été publié le 13 février 1930 et montre le personnage créé par Hergé en reportage au pays des Soviets, en train de tailler dans un tronc d'arbre une hélice de fortune pour son avion, tandis que Milou, couvert de bandages, l'observe. Depuis janvier 1929, Hergé publie les aventures de "Tintin au pays des Soviets" chaque semaine dans Le Petit Vingtième, supplément pour enfants publié tous les jeudis avec le quotidien belge Le Vingtième Siècle. Face au succès de la bande dessinée, Tintin passe de huit à 16 pages, et décroche la couverture du supplément ce 13 février 1930. L'album "Tintin au pays des Soviets", le premier de l'histoire du personnage, sera publié quelques mois plus tard, en septembre 1930. La plupart des couvertures anciennes de Tintin se trouvent au musée Hergé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, a expliqué le tintinologue Philippe Goddin dans la fiche publiée par la maison de vente aux enchères. L'illustration vendue à Dallas samedi, en encre de Chine avec retouches à la gouache, est signée par Hergé: c'est le dessin qu'il avait donné au journal à imprimer sur la couverture. Il avait été trouvé à Bruxelles, a indiqué un porte-parole de Heritage Auctions à l'AFP. Les identités du vendeur et de l'acheteur sont restées confidentielles. Tintin bat régulièrement des records de ventes aux enchères: des planches et couvertures anciennes ont dépassé le million voire deux millions d'euros. (Belga)