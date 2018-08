Le deuxième jour du festival Dranouter affiche complet

(Belga) Avec 16.000 festivaliers, le deuxième jour du Dranouter Festival en Flandre occidentale affichait complet, ont indiqué les organisateurs samedi soir. Gogo Bordello clôturera la soirée.

D'après l'organisation, 12.000 personnes étaient présentes vendredi. Les caisses ont dû être fermées samedi, avec 16.000 tickets vendus. Cette édition du Dranouter s'annonce d'ores et déjà comme un succès. "Nous sommes ravis jusqu'à présent", indique Bavo Vanden Broeck, organisateur. "Il y a traditionnellement beaucoup de monde le samedi, et cette année encore. Cette journée attire souvent les familles et la programmation était riche pour les enfants. Avec 16.000 festivaliers, nous affichons complet aujourd'hui." La chaleur a été moins pénible que vendredi. Il y avait en effet davantage de nuages et un léger vent. Des jets d'eau avaient aussi été installés à l'entrée du site. Absynthe Minded a mis le feu samedi, ainsi que Selah Sue. Gogol Bordello était encore très attendu en soirée. Dimanche, Passenger, Goran Bregovic et 't Hof van Commerce figurent au programme. (Belga)