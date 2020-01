Le festival d'Angoulême ouvre l'année de la BD

Grand rendez-vous annuel des amoureux du 9e Art, la 47e édition du Festival d'Angoulême va marquer, à partir de jeudi, le lancement officiel de l'année de la BD sur fond d'inquiétude des dessinateurs et scénaristes qui peinent à vivre de leurs planches.

Comme le dit le ministre de la Culture, Franck Riester, attendu jeudi à Angoulême, "la France aime le 9e Art!". Signe de cet intérêt, Emmanuel Macron est également attendu jeudi et a prévu notamment de déjeuner avec des auteurs. La dernière visite d'un chef d’État au festival d'Angoulême remonte à 1985 avec François Mitterrand.

Pour tenter d'apaiser une inquiétude qui pourrait se transformer en colère - plusieurs organisations professionnelles dont le Syndicat des auteurs (Snac BD) ont invité les auteurs présents à Angoulême à "poser leurs crayons" vendredi -, le ministère de la Culture vient de rendre public le rapport commandé il y a un an à Bruno Racine.

Constatant que "l’État ne peut assister sans réagir à la paupérisation des artistes auteurs", le rapport liste 23 recommandations visant à améliorer et clarifier la situation désastreuse des auteurs de BD.

La situation est paradoxale. D'un côté, les chiffres du secteur donnent le vertige: un chiffre d’affaires de 276,2 millions d’euros et près de 44 millions d'albums vendus en 2018. De l'autre, la situation des dessinateurs et scénaristes de BD ne cesse de se dégrader.

53% des auteurs de BD vivent avec moins que le Smic, plus d'un tiers vivent sous le seuil de pauvreté. Les femmes sont encore plus mal loties: 50% des autrices vivent sous le seuil de pauvreté. L'accès des auteurs aux droits sociaux n'est pas toujours garanti.

- "Tout n'est pas rose" -

Franck Riester fera connaître les propositions qu'il retient du rapport Racine lors de la première quinzaine de février.

"Ce rapport est un vrai changement de paradigme", s'est félicitée la Ligue des auteurs professionnels qui rassemble notamment de nombreux auteurs de BD. "Il va falloir maintenant que ce rapport soit suivi de faits, de concret", a ajouté l'association.

"Je ne voudrais pas casser l'ambiance mais le rapport Racine c'est un +rapport+, un avis, des préconisations. Cela ne préjuge en rien de ce que le gouvernement et le SNE en fera", tempère le dessinateur Cyril Pedrosa ("L'Âge d'or").

Le SNE, syndicat professionnel des éditeurs, n'a pas commenté le rapport de Bruno Racine.

Si on reconnaît volontiers du côté des éditeurs que la situation économique et sociale des auteurs est "difficile et précaire pour beaucoup d’entre eux", pas question pour autant de légiférer, a indiqué le président du SNE, Vincent Montagne, lors de la récente cérémonie des vœux du syndicat.

"La tentation est grande de se tourner vers l’État et les pouvoirs publics pour légiférer... toujours légiférer, légiférer pour mieux normaliser", a déploré M. Montagne, par ailleurs président de Média-Participations (Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Urban Comics, Kana...), leader européen de la BD.

"Tout n'est pas rose au pays de la BD", admet Franck Bondoux, délégué général du festival qui entend malgré tout faire de cette manifestation une fête.

Quelque 2.000 auteurs et autrices sont attendus à Angoulême jusqu'au 2 février. De nombreuses expositions dont, pour la première fois en France, une rétrospective consacrée à l'Américain Robert Kirkman, créateur de la série Walking Dead, seront présentées au public. Première dessinatrice de BD nommée à l'Académie des Beaux-Arts, Catherine Meurisse (par ailleurs en lice pour le Grand prix d'Angoulême) aura également droit à une grande exposition.

Le programme complet du festival est sur le site bdangouleme.com et l'ensemble des manifestations de 2020, année de la BD est sur le site bd2020.culture.gouv.fr.

Le Fauve d'or, prix très convoité attribué au meilleur album de l'année, sera décerné samedi soir, avec 43 albums en lice.

Au-delà d'Angoulême, le festival a invité tous les Français à faire une pause, jeudi à 13 heures, pour lire la bande dessinée de leur choix.