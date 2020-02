Le festival d'animation Anima s'ouvre avec une avant-première aux accents belges

(Belga) Le festival du film d'animation Anima a été inauguré vendredi à Flagey, à Bruxelles, avec l'avant-première de 'L'extraordinaire voyage de Marona', un film auquel l'illustrateur belge Brecht Evens a activement participé. Du 21 février au 1er mars, les téléspectateurs pourront découvrir 146 films en compétition, ainsi que l'avant-première tant attendue d'"En avant", le dernier film des studios Pixar.

'L'extraordinaire voyage de Marona', sixième long métrage de la Roumaine Anca Damian a ouvert le festival. L'œuvre poétique, réel conte de fées moderne, propose de suivre une petite chienne qui, victime d'un accident, se remémore les différents maîtres qu'elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Les différentes compétitions débuteront dès samedi. Dans la catégorie du meilleur long métrage, que se disputent six productions, on retrouve notamment l'étonnant film muet 'Away' du Letton Gints Zilbalodis. Cinq titres concourrent par ailleurs pour le meilleur long métrage pour enfants. Au total, 135 courts métrages ont été retenus dans les compétitions nationale et internationale. Depuis 2014, Anima est reconnu comme un "festival de qualification" pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Cette année, il organise également pour la deuxième fois un concours de films en réalité virtuelle. Presque tous les films sont projetés dans le bâtiment Flagey, mais, pour sa catégorie Focus, Anima présentera une sélection des longs métrages pour enfants les plus emblématiques au Cinema Palace.