Le festival de cirque HOPLA! a séduit 13.000 curieux à Bruxelles pour sa 13e édition

(Belga) La 13e édition du festival de cirque HOPLA! a attiré plus de 13.000 curieux dans les rues de la capitale durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, un "franc succès", se réjouit dimanche l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba.

Le festival a posé ses valises du lundi au dimanche en différents endroits de la commune de Bruxelles-Ville, du Centre culturel Bruegel dans les Marolles au Parc Maximilien en passant par le centre sportif et culturel Pôle Nord, la Maison de la Création de Bocktael, la Cité Modèle ou encore le quartier Versailles à Neder-Over-Hembeek. Les artistes de cirques, belges, français ou encore espagnols, ont enchanté petits et grands par leurs spectacles poétiques et leurs performances vertigineuses. Les élèves de l'École supérieure des arts du cirque (Esac) ont, eux, reçu carte blanche autour des bassins des Quai aux briques et au bois à brûler, dans le centre-ville. Certains téméraires - enfants, adolescents et même quelques adultes - se sont pour leur part essayés à la première compétition mondiale de tourdeban, une nouveauté pour le festival. Au total, 37 représentations ont été dévoilées sur tout le festival. Le taux de fréquentation de cette 13e édition, soit quelque 13.000 spectateurs, est similaire à celui de l'année dernière. "Bruxelles a bougé au rythme du cirque pendant une semaine. Les spectacles et activités circassiennes impressionnent toujours autant, de 0 à 99 ans", a conclu souriante Delphine Houba. (Belga)