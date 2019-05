Le festival de Dour se fait labelliser pour son accessibilité

(Belga) Le festival de Dour a entamé un nouveau partenariat avec l'ASBL Access-i, une organisation qui labellise et informe sur les différents degrés "d'accessibilité" des biens et services aux personnes à besoins spécifiques, qu'elles soient malvoyantes, en chaise roulante ou encore avec des difficultés de compréhension liées à un handicap mental. L'organisation du festival hennuyer l'a annoncé vendredi. L'objectif: faciliter et clarifier l'accès à l'évènement pour ces festivaliers un peu particuliers, sachant que "40% environ de la population est 'à besoins spécifiques' et rencontre donc des difficultés dans ses déplacements", indique Mélodie Bodson, cheffe de projet et de la communication chez Access-i.

"Ces personnes ont besoin d'informations fiables et professionnelles" pour s'engager en confiance dans un déplacement en festival, explique-t-elle. Le festival de Dour, qui vivra sa 31e édition du 10 au 14 juillet, opère déjà depuis des années des aménagements spécifiques, comme "plus de 2 kilomètres de pistes synthétiques pour la circulation des PMR", selon Bénédicte Billon, co-organisatrice. Cette année aussi, des bénévoles de l'ASBL flamande Inter seront sur place pour assister en cas de besoin. Le partenariat avec Access-i permet quant à lui d'orienter et analyser toutes ces actions à destination du public "à besoins spécifiques", pour ensuite les traduire dans un label et des informations lisibles, qui seront normalement rassemblées à partir de la mi-mai sur le site internet de l'ASBL. Sachant que "les personnes à besoins spécifiques ont tendance à ne pas se déplacer si elles n'ont pas suffisamment d'informations", l'initiative devrait veiller à ce que l'accueil soit optimal, explique Mélodie Bodson. Un logo-label avec code couleur correspondant au degré d'accessibilité constaté (vert: l'aménagement est tel qu'on peut s'y déplacer "en toute autonomie"), en fonction des catégories de besoins (malvoyants, malentendants, chaise roulante, etc.), sera attribué au festival à l'issue d'un comité d'experts qui se rassemble le 9 mai.