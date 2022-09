Le Festival de musique de Besançon, un des plus anciens de France, fête sa 75e édition

Fidèle à ses origines, le Festival international de musique de Besançon, l'un des plus anciens de France, s'ouvre vendredi pour une 75e édition marquée par la présence de grands orchestres symphoniques européens et par des incursions dans les musiques baroque et vocale.

Jusqu'au 18 septembre, ce festival créé en 1948 et réputé pour son fameux Concours international de jeunes chefs d'orchestre, dont la prochaine édition aura lieu en 2023, propose plus d'une trentaine de concerts de musique symphonique, de chambre ou vocale, mais aussi de musiques du monde et de jazz pour cette édition anniversaire "assez musclée", relève le directeur du festival, Jean-Michel Mathé.

Les festivités seront lancées par le traditionnel concert d'ouverture, gratuit et en plein air au pied de la citadelle de Besançon, assuré par la violoniste Sarah Nemtanu et l'Orchestre Français des Jeunes, sous la direction du chef danois Michael Schonwandt.

Parmi les temps forts du festival, le chef d'orchestre espagnol Pablo Heras-Casado interprétera la Symphonie n°7 de Bruckner avec des instruments historiques, joués par les musiciens d'Anima Eterna Brugge. Et, les 80 musiciens du prestigieux Orchestre philharmonique royal de Liège (Belgique), dirigé par Gergely Madaras, présenteront la puissante Faust-Symphonie de Liszt. L'ensemble belge sera précédé par le pianiste Philippe Cassard qui jouera, d'une seule main, le Concerto pour la main gauche de Ravel.

L'édition 2022 mettra par ailleurs l'accent sur les grands ensembles vocaux tels que la compagnie vocale et instrumentale La Tempête, qui présentera La Bomba Flamenca, requiem imaginaire pour Charles Quint riche de pièces de compositeurs de l'époque.

L'opéra pour voix d'enfants Microscope, écrit par Pierre Senges et mis en musique par le compositeur en résidence Alexandros Markeas dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, contera l'histoire imaginaire du microbiologiste jurassien. "On s'est amusé avec la personnalité de Pasteur qui était un peu incompris à son époque, comme souvent le sont les scientifiques", explique le compositeur grec.

Les organisateurs du Festival international de musique de Besançon, dont le budget global s'élève à 1,2 million d'euros, attendent plus de 20.000 spectateurs pour cette édition anniversaire.

Le festival de Besançon est mondialement connu pour son Concours international des jeunes chefs d'orchestre, qui a lieu tous les deux ans. Cette compétition a sacré lors de ses précédentes éditions des chefs tels que Seiji Osawa, Alexander Gibson, Sergiu Comissiona, Gerd Albrecht, Michel Plasson ou encore Lionel Bringuier.