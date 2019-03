Le Festival du Cinéma belge de retour à Moustier-sur-Sambre

(Belga) Le Festival du Cinéma belge sera de retour à Moustier-sur-Sambre du 11 au 17 mars. Environ 2.500 personnes sont attendues pour cette 31e édition, ont indiqué dimanche ses organisateurs.

L'événement avait trouvé refuge pendant 9 ans dans la salle de l'Amicale Solvay à Jemeppe-Sur-Sambre. Aujourd'hui, il retrouve le centre culturel Gabrielle Bernard de Moustier-sur-Sambre, qui l'a vu naître en 1976. "Le bâtiment avait brulé il y a 10 ans et il vient d'être entièrement reconstruit", a expliqué le porte-parole du festival, Benoît Demazy. "Nous nous réjouissons de pouvoir retrouver nos installations d'origine et une vraie salle de cinéma, avec une configuration adaptée". La programmation se veut une rétrospective des films qui ont marqué l'actualité, comme "Mon ket" ou "Ni juge, ni soumise", qui a obtenu le Magritte et le César du meilleur documentaire. Il y aura aussi trois avant-premières: "Duelles", "Escapada" et "L'Aire de Julos&Emma Peeters". L'organisation annonce par ailleurs deux films flamands sous-titrés, dont "Niet schieten" de Stijn Coninx. "Notre objectif est d'amener le cinéma belge où il n'est pas", a souligné M. Demazy. "Environ 80% de notre public habite dans un périmètre de 15 à 20 kilomètres aux alentours. Ce ne sont pas spécialement des cinéphiles, mais bien des fidèles, qui viennent faire des découvertes". Le festival sera également relevé de la présence de nombreux des artisans des projections qu'il propose. "Il y aura notamment les réalisateurs de Continuer et Duelles, Joachim Lafosse et Olivier Masset", a encore précisé son porte-parole. "Nous attendons également la comédienne principale de Illégal, Anne Coesens, aussi connue pour son rôle dans la série télévisée La Trêve". (Belga)