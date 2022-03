Le Festival du film d'Ostende démarre avec le film "Nowhere"

(Belga) La quatorzième édition du Festival du film d'Ostende (Filmfestival Oostende, FFO) a été lancée vendredi soir avec le film "Nowhere". Pour l'occasion, le réalisateur Peter Monsaert et les acteurs étaient présents sur le tapis rouge.

Du 4 au 12 mars, Ostende accueillera 74 longs métrages en avant-première et 16 courts métrages en compétition. Plus de 90 invités nationaux et internationaux présenteront également leurs œuvres. En plus du film d'ouverture de Peter Monsaert, "Nowhere", avec, entre autres, Koen De Bouw, le réalisateur Bouli Lanners présentera son film "Nobody Has To Know", avec Michelle Fairley, plus connue sous le nom de Catelyn Stark dans "Game of Thrones". Les acteurs de la série "Two Summers" seront également présents à Ostende. L'événement se terminera par le film "Zeppos". En signe de soutien au peuple ukrainien, le festival du film projettera également le film "Donbass" du réalisateur Sergei Loznitsa. Les recettes de la vente des billets seront reversées à une action de soutien aux réfugiés ukrainiens. (Belga)