Le Festival du film de Marrakech dévoile son jury, présidé par Tilda Swinton

La réalisatrice britannique Andrea Arnold, l'acteur suédois Mikael Persbrandt ou encore le réalisateur australien David Michôd feront partie du jury du 18e Festival International du Film de Marrakech, qui aura lieu du 29 novembre au 7 décembre, présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton.

La réalisatrice française Rebecca Zlotowski, l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni et l'auteur et cinéaste afghan Atiq Rahimi feront également partie de l'équipe, ont annoncé les organisateurs mardi.

Les réalisateurs Kleber Mendonça Filho (Brésil) et Ali Essafi (Maroc) complèteront ce jury.

Ensemble, ils "mettront à profit leur singularité et leur expertise" pour départager les 14 films en compétition et décerneront les différents prix du Festival, dont l'Etoile d'or récompensant le meilleur film.

Le jury du plus important festival de cinéma du royaume rendra son verdict lors de la soirée de clôture.

Le célèbre acteur et producteur américain Robert Redford sera l'invité vedette de cette 18e édition, un an après le duo légendaire Martin Scorsese et Robert De Niro.