Le festival du film de Sundance effectue son grand retour après la pandémie

Réalisateurs de films indépendants et stars d'Hollywood ont chaussé leurs après-skis et ont mis le cap pour la première fois depuis trois ans sur les montagnes de l'Utah, où le festival de Sundance fait son grand retour post-pandémie à partir de jeudi.

Co-fondé par l'acteur Robert Redford, cet événement se tient jusqu'au 29 janvier dans une station à plus de 2.000 mètres d'altitude. Il constitue une plateforme de lancement essentielle pour de nombreux films indépendants et documentaires.

Après plusieurs éditions en ligne, Sundance est désormais le dernier grand festival de cinéma à revenir vers un format classique.

Environ 110 films se partagent l'affiche cette année. Leurs créateurs sont "très enthousiastes" de pouvoir se retrouver enfin en personne, selon la directrice de la programmation du festival, Kim Yutani.

"En fin de compte, ce moment où l'oeuvre rencontre le public est quelque chose que nous chérissons tous vraiment", explique-t-elle. "L'appréhension du cinéaste avant la projection, le fait de se trouver devant ce public, de vivre la réaction et les questions-réponses (...), rien ne peut remplacer cela."

- Documentaires -

Les documentaires sont traditionnellement la pierre angulaire du festival.

Cette année, l'un des plus attendus est "Deep Rising". Narré par l'acteur hawaïen Jason Momoa, il décortique l'inquiétante course pour l'exploitation minière des fonds sous-marins à la recherche de recherche de métaux rares, utiles pour les batteries de la "révolution verte".

Une autre star américaine, Dakota Johnson, prête sa voix au script de "The Disappearance of Shere Hite". Le documentaire retrace l'histoire oubliée de l'autrice du "Rapport Hite", une étude pionnière sur la sexualité féminine qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, mais qui a déclenché une violente réaction misogyne.

Dans le même ordre d'idées, "Judy Blume Forever" raconte comment cette auteure américaine a initié une génération de jeunes filles à la puberté et au sexe, mais a été attaquée par des militants conservateurs.

L'Ukraine et les femmes iraniennes sont également mises à l'honneur par le festival.

"Iron Butterflies" examine le crash du vol MH17, abattu en 2014 par des séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine, et relie l'absence de conséquences pour les responsables à la guerre actuelle. Le conflit est lui le sujet de "20 Days in Mariupol".

Le très personnel "Joonam" suit quant à lui trois générations de femmes de la famille iranienne de la réalisatrice Sierra Urich. Les longs métrages "The Persian Version" et "Shayda" explorent également les histoires des femmes en Iran et dans sa diaspora, au moment où le pays est secoué par d'importantes manifestations.

- Stars d'Hollywood -

Côté fictions, Sundance se concentre essentiellement sur les films à petit et moyen budget. Mais des dizaines de stars hollywoodiennes feront le déplacement pour un certain nombre d'avant-premières.

Jeudi, la star de "Game of Thrones" Emilia Clarke et l'acteur Chiwetel Ejiofor présenteront lors de la soirée d'ouverture "The Pod Generation", une satire sociale située dans un futur proche, où une entreprise a inventé un utérus détachable, permettant aux couples de partager leur grossesse.

Entre autres grands noms, l'actrice Emilia Jones revient aussi au festival, où elle a été aperçue pour la première fois dans le film "CODA", l'adaptation oscarisée du film français "La famille Bélier".

Elle joue cette fois dans deux nouveaux longs-métrages; "Cat Person", adapté d'une célèbre nouvelle du New Yorker, et "Fairyland", inspiré d'un best-seller sur la crise du sida à San Francisco.

Pour nombre de films, l'enjeu de ce festival est de trouver acheteur parmi les grands studios américains, pour être largement distribué. Mais les enchères pourraient tourner court: des géants comme Netflix et Warner Bros s'imposent actuellement des coupes budgétaires, après avoir dépensé de manière illimitée pour gonfler leur offre de streaming.

Dans ce contexte, les réalisateurs pourraient redevenir les véritables stars de l'événement. Nombre d'entre eux sont ainsi issus de la "filière Sundance" et présentent leur premier long-métrage, après avoir découvert le festival avec un court.

"C'est passionnant pour nous de présenter autant de nouveaux cinéastes", s'est réjouie la directrice du festival, Joana Vicente.