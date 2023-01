Le festival du film de Sundance effectue son grand retour après la pandémie

(Belga) Réalisateurs de films indépendants et stars d'Hollywood ont chaussé leurs après-skis et ont mis le cap pour la première fois depuis trois ans sur les montagnes de l'Utah, où le festival de Sundance fait son grand retour post-pandémie à partir de jeudi.

Co-fondé par l'acteur Robert Redford, cet événement se tient jusqu'au 29 janvier dans une station à plus de 2.000 mètres d'altitude. Il constitue une plateforme de lancement essentielle pour de nombreux films indépendants et documentaires. Après plusieurs éditions en ligne, Sundance est désormais le dernier grand festival de cinéma à revenir vers un format classique. Environ 110 films se partagent l'affiche cette année. Leurs créateurs sont "très enthousiastes" de pouvoir se retrouver enfin en personne, selon la directrice de la programmation du festival, Kim Yutani. "En fin de compte, ce moment où l'œuvre rencontre le public est quelque chose que nous chérissons tous vraiment", explique-t-elle. "L'appréhension du cinéaste avant la projection, le fait de se trouver devant ce public, de vivre la réaction et les questions-réponses (...), rien ne peut remplacer cela."