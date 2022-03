Le festival Namur en Mai ravi de retrouver sa liberté à la suite des mesures du Codeco

(Belga) Le festival Namur en Mai, qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai, pourra se dérouler sans aucune restriction sanitaire et dans un format complet à la suite des mesures prises vendredi par le Codeco, se réjouissent ses organisateurs.

Annulé en 2020, le festival des arts forains avait fait son retour en 2021 dans un format réduit, à savoir 80 représentations accessibles à maximum 50 personnes. Cette année, avec le passage du baromètre corona en code jaune, l'événement va pouvoir renouer avec les spectacles ambulants et espère atteindre une affluence proche de celle 2019, à laquelle pas moins de 240.000 festivaliers avaient participé. "Ces assouplissements sont évidemment des mesures très attendues pour le festival, qui prône l'accessibilité de tous à la culture", souligne l'organisation. "C'est un vrai signe d'espoir qui se dessine pour tous ceux en manque de culture. Namur en Mai a le bonheur de voir à l'horizon un festival de nouveau fédérateur, magique et atypique... comme à son habitude depuis plus de 25 ans." "Évidemment, nous restons prudents. L'événement sera soumis à l'évolution des mesures gouvernementales et nous encourageons le port d'un masque FFP2 pour les personnes plus vulnérables", ajoute-t-elle. La programmation complète et les nouveautés de l'édition 2022 seront annoncées le 24 mars. (Belga)