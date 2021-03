Le festival Rock Werchter est annulé cette année

Le festival Rock Werchter n'aura pas lieu cette année. La prochaine édition n'est pas attendue avant le début de l'été 2022, ont fait savoir mardi les organisateurs. Ceux-ci donnent rendez-vous aux festivaliers du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. "La décision n'a pas été prise à la légère. Nous nous sommes concertés longuement ces derniers mois avec les autorités, les experts, avec d'autres festivals en Belgique et à l'étranger, en vue d'un redémarrage en toute sécurité", précisent les organisateurs dans un communiqué. "Nous sommes arrivés à la conclusion que le festival ne pouvait pas être préparé dans les meilleures conditions et que nous n'étions même pas assurés de pouvoir organiser le festival aux dates données. Nous ne voulons donner aux fans et aux artistes que la meilleure expérience de Rock Werchter." Les noms composant la prochaine affiche et les informations pratiques suivront plus tard. Les détenteurs de tickets seront contactés personnellement. Les commandes seront intégralement transférées vers 2022, mais toute personne le souhaitant peut effectuer un échange contre des crédits.