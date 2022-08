Le festival Scène Sur Sambre débute par une première journée de bonne facture

(Belga) Le festival Scène sur Sambre a vécu vendredi sa première journée sur le site de l'abbaye d'Aulne à Thuin. Alex Germys, Kid Noize et Henri PFR se sont notamment succédé sur la scène devant un public enthousiaste.

Ce premier jour était dédié à la musique électro alors que samedi et dimanche ce seront respectivement le rap et la pop qui seront mis à l'honneur. En misant sur des artistes comme Alex Germys, Kid Noize et Henri PFR, les organisateurs ont souhaité proposer une électro festive. Ce qui a semblé réjouir les festivaliers au pied de la scène. Selon les organisateurs, quelque 4.200 personnes étaient présentes vendredi sur le site du festival. Ils devraient normalement être quelque 6.000 samedi et 5.000 dimanche. Samedi, des artistes comme Soso Maness, Koba LaD ou encore PLK sont attendus sur scène.