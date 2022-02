Le festival Tomorrowland sold out: 600.000 visiteurs attendus cet été à Boom

(Belga) Quelque 600.000 visiteurs sont attendus cet été dans le domaine "De Schorre", à Boom (province d'Anvers), dans le cadre du festival Tomorrowland. Les organisateurs ont annoncé samedi que tous les tickets avaient trouvé preneur.

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, la prochaine édition du célèbre festival de musique électronique s'étalera sur trois week-ends: du 15 au 17 juillet, du 22 au 24 juillet et du 29 au 31 juillet. Cette 16e édition de Tomorrowland sera placée sous le thème "The Reflection of Love". Le festival belge connu dans le monde entier proposera une affiche de plus de 700 artistes et DJ's répartis sur 14 scènes et podiums.