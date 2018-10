Le film 'Cold War' de Pawel Pawlikowski remporte le Grand Prix du Film Fest Gent

(Belga) Lors de la soirée de clôture de la 45e édition du Film Fest Gent vendredi à Gand, le film 'Cold War' du réalisateur Pawel Pawlikowski a gagné le Grand Prix du meilleur film. Le Prix Georges Delerue pour la meilleure musique a été décerné à "High Life" de Claire Denis.

Le long-métrage "Cold War" relate l'histoire d'un amour voué à l'échec en Pologne pendant le régime soviétique. "Le Grand Prix du Meilleur Film a été remis à du cinéma qui nous a ravi et ému. Nous souhaitons aussi faire honneur à la prestation impressionnante de l'actrice qui tient le premier rôle et avons donc choisi le film 'Cold War' de Pawel Pawlikowski", a déclaré le jury international. Le réalisateur s'est vu remettre une prime de distribution de 20.000 euros pour soutenir la sortie belge du film par Cinéart le 31 octobre et une campagne de média de 27.500 euros. "High Life" de Claire Denis a remporté le Prix Georges Delerue pour la meilleure musique. La bande-son du film est signée par le musicien britannique du groupe indie Tindersticks, Stuart A. Staples. Le Prix Georges Delerue équivaut à une prime de distribution de 10.000 euros ainsi qu'une campagne média de 12.500 euros. (Belga)