Le film "Pacificado", Coquille d'or au Festival de Saint-Sébastien

Le film "Pacificado" de l'Américain Paxton Winters, une histoire de lutte de pouvoir au sein d'un gang dans une favela de Rio de Janeiro, a reçu samedi la Coquille d'or, principale récompense du Festival de cinéma de Saint-Sébastien, dans le nord de l'Espagne.

"Pacificado" a également décroché le prix du meilleur acteur pour le Brésilien Bukassa Kabengele, et celui de la meilleure photographie.

Produit par Darren Aronofsky ("Requiem for a Dream", "Black Swan"), le film a été tourné dans la favela de Morro dos Prazeres, où vit le réalisateur, en collaboration avec les riverains et dans des conditions très difficiles, entre fusillades et descentes de police.

En recevant le trophée, Paxton Winters a remercié les habitants de la favela "qui m'ont montré ce qu'est une vraie communauté et qui ont fait le film pour nous".

Le film raconte l'histoire de Jaca, interprété par Bukassa Kabengele, un ancien caïd de retour à Morro dos Prazeres après quatorze ans de prison. Il trouve une favela "pacifiée" par la police en raison des Jeux Olympiques de 2016, et doit alors recomposer sa relation avec sa fille de 13 ans, Tati, interprétée par une véritable habitante de la favela, Cassia Gil.

"Pacificado" était un des quinze films de la sélection officielle à Saint-Sébastien.

Le prix du meilleur réalisateur a été attribué aux cinéastes basques espagnols Aitor Arregi, José Mari Goenaga et Jon Garaño, pour "La trinchera infinita" ("La Tranchée infinie"), qui travaillent ensemble depuis vingt ans. Le trophée de la meilleure actrice est revenu à l'Espagnole Greta Fernandez pour son rôle dans "La hija de un ladron" ("La Fille d'un voleur") de Belén Funes.

Le jury, présidé par le réalisateur irlandais Neil Jordan, a remis un prix spécial au film français "Proxima" d'Alice Winocour avec Eva Green, qui interprète une astronaute.