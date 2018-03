Le film "Tomb Raider" sort en salle: "Vous pouvez vous attendre à une Lara Croft très différente"

Dix-sept ans après une Lara Croft incarnée par Angelina Jolie, c'est la Suédoise Alicia Vikander qui reprend le flambeau dans le film "Tomb Raider". La jeune actrice "oscarisée" s'est beaucoup entraînée pour incarner cette aventurière.

Le film "Tomb Raider" sort en salle ce mardi. Une actrice moins "plantureuse" qu'Angelina Jolie, et plus conforme au personnage du jeu vidéo sorti en 2001. "Je pense que vous pouvez vous attendre à une Lara Croft très différente que celle que les gens ont l'habitude de voir. Elle est vulnérable, elle tombe, elle trébuche, mais elle se relève toujours et elle continue à se battre contre toute attente", a confié le réalisateur Roar Uthaug.

Pour se préparer, Alicia Vikander s'est entraînée pendant des mois avec le coach sportif Magnus Lidbeck, spécialiste pour préparer des acteurs pour des films d'action, comme Batman et Tarzan. "Le pire, cela a été les séquences dans l'eau, car la température de votre corps est très basse. C'est comme une mauvaise migraine ou un mal de dent", a révélé l'actrice.

Dans le film, l'objectif de Lara Croft est de résoudre l'énigme de la disparition de son père.