Le fritkot Vandermeulen fête ses 130 ans avec une tonne de frites gratuites

(Belga) Le Fritkot Vandermeulen a fêté mardi son 130e anniversaire avec une tonne de frites distribuées gratuitement sur la Grand-Place de Bruxelles. L'opération a eu du succès: dès midi, une longue file s'est formée dans le centre pour bénéficier d'un cornet de frites.

La famille Vandermeulen est active depuis 1888 dans la gastronomie belge typique. Ses friteries et fritkot sont populaires, à Laeken, Neder-Over-Heembeek et sur les foires. Les 130 ans de l'enseigne ont donc été l'occasion de distribuer une tonne de frites, soit environ 4.000 portions. "Les recettes et secrets sont transmis de parent à enfant depuis quatre générations déjà", indique Jonathan Vandermeulen-Doop. La Ville a mis la Grand-Place à disposition du fritkot Vermeulen. "Nous sommes fiers de notre famille de frituristes, qui transmettent avec passion la tradition foraine et protègent le patrimoine bruxellois", a justifié l'échevine Marion Lemesre. (Belga)