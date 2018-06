Le Graspop a rendu hommage à Vinnie Paul

(Belga) Tête d'affiche du samedi, le groupe danois Volbeat a rendu un vibrant hommage au batteur et cofondateur de Pantera dont le décès avait été annoncé un peu plus tôt dans la journée. Le groupe a choisi le titre "Walk" de Pantera pour ouvrir son concert et a diffusé sur les écrans géants du Graspop le portrait du défunt musicien.

Malgré cette tragique nouvelle, le groupe de Michael Poulsen a mis un point d'honneur à délivrer un concert puissant et efficace. Les 50.000 fans lui ont réservé un accueil chaleureux lorsque le chanteur-guitariste a entonné "Heaven nor Hell" ou "Sad Man's Tongue" durant laquelle il salua la victoire des Diables Rouges. Plus tôt dans l'après-midi, la plupart des fans se sont retrouvés dans la fanzone pour assister sur écran géant à la victoire des Belges face à la Tunisie. C'est d'ailleurs après la prestation des Diables Rouges que la température est montée d'un cran sur la plaine anversoise. Accept, emmené par son chanteur Mark Tornillo qui a succédé à Udo voici neuf ans déjà, a réussi à captiver l'attention de l'auditoire grâce à ses classiques comme "Restless and Wild" ou "Balls To The Wall". Le batteur anversois Dirk Verbeuren a, quant à lui, démontré ensuite qu'il avait bien sa place au sein de la formation américaine Megadeth. Promu au poste de batteur du supergroupe, Dirk Verbeuren n'a laissé transparaître aucune émotion lorsqu'il frappa les fûts avec dextérité et précision sur des titres aussi exigeants que "Peace Sells...", "Hangar 18" ou "Symphony Of Destruction". Marilyn Manson a clôturé la journée de samedi dans un show agrémenté de fumigènes et d'effets pyrotechniques. La 23e édition du Graspop Metal Meeting a débuté jeudi. Le festival affiche complet depuis plusieurs semaines. Dimanche soir, Ozzy Osbourne clôturera les festivités. (Belga)