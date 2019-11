Le guide Michelin d'Espagne compte un nouveau 3 étoiles et consacre Berasategui

Le Guide Michelin 2020 pour l'Espagne et le Portugal a ajouté mercredi "El Cenador de Amós", dans le nord de l'Espagne, à sa liste des restaurants trois étoiles, tandis que le chef basque Martín Berasategui a vu son palmarès augmenter avec deux nouveaux restaurants récompensés.

Situé en Cantabrie, "El Cenador de Amós" du chef Jesús Sánchez comptait déjà deux étoiles et entre maintenant dans le club très fermé des trois étoiles du guide Michelin pour la péninsule ibérique dans lequel ne figurent que onze restaurants, a annoncé l'institution durant son gala à Séville.

"El Cenador de Amós" sert une cuisine signée dans une maison de maître du XVIIIe siècle installée à Villaverde de Pontones, un village proche de Santander.

La cérémonie a aussi couronné le chef basque Martín Berasategui, qui a vu deux nouveaux de ses restaurants récompensés d'une étoile, le "Ola" à Bilbao et "Fifty Seconds" à Lisbonne.

Berasategui totalisait déjà 10 étoiles l'an dernier dans cinq établissements, dont trois étoiles pour le restaurant qui porte son nom à Lasarte-Oria près de Saint-Sébastien, et trois étoiles également au Lazarte, qu'il dirige avec le chef Paolo Casagrande à Barcelone.

Durant la cérémonie, la directrice commerciale de Michelin pour l'Espagne et le Portugal a rappelé que plus de 100 millions de touristes visitent ces deux pays chaque année, "et nous estimons que 15% d'entre eux viennent pour la gastronomie".