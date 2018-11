Le guitariste d'Aerosmith Joe Perry, hospitalisé d'urgence samedi soir, va mieux

(Belga) Le guitariste du groupe de rock américain Aerosmith, Joe Perry, a été hospitalisé en urgence samedi soir quelques minutes après avoir joué lors du concert de Billy Joel au Madison Square Garden de New York.

Agé de 68 ans, Joe Perry a été pris d'un malaise dès sa sortie de scène, a indiqué son attachée de presse. Alors que le rockeur éprouvait des difficultés à respirer, une équipe médicale est arrivée et l'a placé sous assistance respiratoire. Il était encore hospitalisé dimanche, a expliqué l'attachée de presse, précisant que Joe Perry était éveillé et en état de communiquer. Le guitariste a annulé un concert qu'il devait donner dimanche en Floride, mais "devrait reprendre sa tournée un peu plus tard ce mois-ci", a-t-on indiqué de même source. Les causes exactes du malaise n'ont pas été précisées. Joe Perry est l'un des membres fondateurs du groupe Aerosmith, né à Boston en 1970. Il a raconté, à plusieurs reprises, avoir souffert d'addiction à l'alcool et à la drogue durant des années, principalement à la fin des années 1970. En 2016, il avait déjà fait un malaise, sur scène cette fois, lors d'un concert du groupe Hollywood Vampires, une autre formation avec laquelle il collabore. L'accès de faiblesse de Joe Perry avait alors été attribué à de la fatigue, le guitariste ayant enchaîné plusieurs concerts d'affilée. (Belga)