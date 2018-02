Le journal Spirou bientôt en version numérique

(Belga) A l'occasion de ses 80 ans, en avril prochain, le journal Spirou (éditions Dupuis) s'ouvre au numérique. En test actuellement, la version numérique sera proposée courant 2018 dans un format "webtoon", a indiqué mercredi Florence Mixhel, rédactrice en chef du périodique de bande dessinée.

"Selon une étude, il apparaît que 77% des jeunes âgés entre 13 et 19 ans ont un smartphone, que 60% des familles possèdent une tablette et que les jeunes de 13 à 19 ans passent 14 heures par semaine sur internet. Nous sommes un magazine de BD et nous le resterons mais nous souhaitons proposer un autre modèle de lecture", a expliqué la rédactrice en chef. C'est le format webtoon qui a été choisi car "il permet de mieux conserver la lecture BD". Les auteurs qui collaborent au magazine, environ 150 (majoritairement des Belges et Français), sont invités à prendre part à la version numérique. En test actuellement, le premier journal Spirou en webtoon est annoncé dans le courant 2018. Les 80 ans seront également marqués par l'ouverture, en juin, d'un parc aventures près d'Avignon (France) et la sortie de plusieurs films (Les aventures de Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe et Tamara 2). Le journal Spirou est un hebdomadaire tiré à 80.000 exemplaires. Pour ses 80 ans, une édition spéciale de 100 pages sortira en avril. La rédactrice en chef sera présente à Liège, le 8 février prochain, à l'occasion du festival international de la BD qui se déroulera aux halles des foires de Coronmeuse. Elle prendra part à une table ronde sur le thème de la relation entre la BD et le numérique. (Belga)