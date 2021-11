Le Kikk Festival a attiré 25.000 personnes à Namur

(Belga) La 10e édition du Kikk Festival, rendez-vous international dédié aux cultures digitales et créatives, a attiré quelque 25.000 personnes de jeudi à dimanche dans la capitale wallonne, indique son organisation.

Le festival s'articulait notamment autour du Kikk in Town qui a mis en valeur 40 ?uvres dans toute la ville. L'autre point d'orgue était le Kikk Market, installé sur la place d'Armes et réunissant des dizaines d'inventeurs. Pas moins de 2.000 professionnels du secteur sont également venus à Namur pour le Kikk Pro incluant conférences, masterclasses, workshops et espace de networking. "Cette 10e édition est un pari réussi", s'est réjoui Gilles Bazelaire, directeur du festival. "Les gens étaient demandeurs et ils sont venus en nombre. On a retrouvé l'esprit premier du Kikk: faire découvrir et faire des rencontres." (Belga)