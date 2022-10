Le Kikk Festival a attiré 25.000 visiteurs à Namur

(Belga) Le Kikk Festival, évènement international dédié aux cultures numériques et créatives, a attiré 25.000 visiteurs de jeudi à dimanche à Namur, ont indiqué ses organisateurs. Ce sont aussi 2.500 professionnels qui ont pris part aux activités qui leur étaient proposées.

Cette onzième édition du festival a été marquée par Kikk in Town particulièrement généreux. Le parcours artistique comprenait pas moins de 60 installations monumentales réparties dans 16 lieux emblématiques de la capitale wallonne. Alors que la gratuité était de mise par le passé, les visiteurs de plus de 16 ans devaient cette année débourser cinq euros pour aller d'œuvre en œuvre. "Au regard des 25.000 visiteurs, il semble que ce choix n'ait pas été un frein", s'est réjouie l'organisation. Avec 2.500 participants dont 1.300 étrangers venant de 21 pays, le Kikk Pro a, lui, affiché complet. Les professionnels travaillant dans le secteur des technologies créatives (artistes, agences web, studios de design, créateurs et créatrices d'expériences immersives, ...) ont donc largement été au rendez-vous et sont beaucoup à être venus de loin pour assister à l'évènement. La programmation pour les professionnels comptait 40 conférences avec des thématiques comme l'intelligence artificielle ou la création de sites internet à impact carbone réduit. Les participants ont aussi pu se former en matière d'expériences immersives ou d'art interactif au travers de 20 workshops. Enfin, un espace était dédié au réseautage. Dans la continuité, 40 projets innovants ont été mis en lumière au sein du Kikk Market, sur la place d'Armes. Les visiteurs ont pu y découvrir des instruments de musique électronique d'un nouveau genre, des capteurs de mouvements ou encore des gants permettant d'apporter la sensation de toucher en réalité virtuelle. (Belga)