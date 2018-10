Le Liégeois REQ remporte la 7e édition du CB Poetry Slam

(Belga) Le Liégeois REQ a remporté samedi soir la 7e édition du CB Poetry Slam au centre culturel Jacques Franck à Bruxelles. Il s'est imposé dans un combat haletant avec neuf autres poètes francophones et néerlandophones, après quoi il a reçu son prix des mains du ministre flamand de la Culture, Sven Gatz. REQ, qui a repart également avec le prix du public, défendra les couleurs de la Belgique lors du championnat européen de slam à Budapest, en novembre.

Le CB Poetry Slam se décrit comme le match de boxe des mots: l'artiste rivalise avec d'autres slameurs devant un public qu'il doit tenter de convaincre tant avec ses paroles qu'à l'aide de sa performance, le tout en trois minutes. Des présélections avaient eu lieu un peu partout en Belgique, avec une vingtaine de candidats par préliminaire. Les gagnants des présélections avaient pu rejoindre la finale à Bruxelles. Le jury professionnel était composé de Solange Borges (co-organisatrice du concours européen en 2017), Mambele (musicien hip-hop, producteur et dj), Monica Kamara (slameuse), Youness Mernissi (slameur) et Joost Vandecasteele (écrivain et comédien de stand-up). REQ a été sélectionné au bout de trois tours et a également remporté le prix du public. Maravilha (Anvers) et Bout de Souffle (Bruxelles) sont également arrivés sur le podium. "Il n'y a pas de rivalité entre les finalistes. Nous sommes là pour partager notre âme avec le public. C'est ce qui nous lie", a déclaré le vainqueur.