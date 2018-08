Le Maanrock a attiré 130.000 spectateurs à Malines

(Belga) Le festival communal Maanrock à Malines a attiré entre 125.000 et 130.000 personnes au cours du week-end, selon les organisateurs, pour qui cette 21e édition est la meilleure de son histoire. La journée de dimanche a été la plus populaire, malgré la pluie.

Le Maanrock est le plus grand festival gratuit de Flandre. Plus de 100 artistes étaient à découvrir dans les domaines de la musique, mais aussi du théâtre et de la comédie. L'année dernière, l'événement avait rassemblé 120.000 spectateurs. (Belga)