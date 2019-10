Le manifeste de Coubertin pour les Jeux olympiques prochainement aux enchères à New York

Le manuscrit original du manifeste des Jeux olympiques rédigé en 1892 par Pierre de Coubertin va être vendu aux enchères fin décembre à New York, a annoncé mercredi la maison de ventes Sotheby's, qui a exposé pour la première fois publiquement le document à Los Angeles.

Dans ce discours, le baron de Coubertin esquisse sa vision pour faire renaître les Jeux olympiques de l'Antiquité sous forme de compétition sportive moderne et internationale exaltant l'esprit d'excellence et de fair-play, "oeuvre grandiose et bénéfique" selon lui.

"Le manuscrit de 14 pages est le seul exemplaire connu du manifeste. Il a été écrit en français par Coubertin pour un discours prononcé en 1892 à l'occasion du cinquième anniversaire de l'Association française d'athlétisme" à Paris, indique Sotheby's dans un communiqué.

D'une valeur estimée entre 700.000 et un million de dollars, le document fera partie d'une vente de livres et manuscrits organisée le 18 décembre à New York par Sotheby's.

Deux ans après avoir prononcé son discours, Pierre de Coubertin fondera le Comité international olympique en 1894, prélude aux premiers JO modernes qui se tiendront à Athènes en 1896.

Pour Richard Austin, directeur du département livres et manuscrits de Sotheby's à New York, "le manifeste proclame audacieusement une vision moderne et progressiste de l'humanité" et la déclaration de Coubertin est "intemporelle".