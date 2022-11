Le mentaliste Viktor Vincent présente son spectacle interactif: "On va vivre des expériences complètement dingues"

Viktor Vincent était l’invité du RTL INFO avec Vous de ce mardi 15 novembre. Le mentaliste est venu présenter son nouveau spectacle, Mental Circus, qui se déroule "à New York, dans les années 1930, à l’époque où tout semble possible".

Celui qui est habitué à performer à la télévision et principalement avec des célébrités va se donner cette fois-ci sur scène, "sans la barrière de l’écran", en jetant un chapeau dans la salle qui désignera le futur cobaye. "Celui qui le reçoit peut monter sur scène et je l’accueillerai toujours avec gentillesse pour des expériences positives, pour lire leurs pensées et leur apporter du bien-être", décrit Viktor Vincent. "Je reçois les gens sur scène comme je reçois les gens chez moi, j’ai envie que les gens se sentent bien", rassure-t-il.

Excité à l’idée de continuer cette tournée, Viktor Vincent annonce: "On va vivre des expériences complètement dingues, j’ai hâte d’y être".

"Tout ce que je fais est rationnel"

Ses compétences, il les développe et les perfectionne à chaque spectacle. "Quand je suis sur scène, les gens, je les vois", explique-t-il. "Je vois leur visage, je vois leur sourire, je vois leur réaction. J’ai vraiment besoin de voir les gens." Il est pourtant parfois victime de préjugés ou de jugements, le mentaliste affirme qu’il n’y a ni magie ni pouvoirs dans ses pratiques: "J’aimerais tellement avoir des pouvoirs surnaturels, ça m’aurait tellement simplifié l’existence", plaisante-t-il. "Non, tout ce que je fais est rationnel, tout ce que je fais, je l’ai appris."

Pas de réelles lectures dans les pensées donc, mais plutôt une grande capacité d’analyse: "Pour moi lire dans les pensées ça n’existe pas, il n’y a pas de capacités surhumaines. Quand vous parlez des fois à quelqu’un, vous devinez où il veut en venir, son schéma de pensée, tout cela est rationnel. Quand vous connaissez bien quelqu’un, un seul regard suffit parfois pour vous comprendre. Là c’est ça avec des gens que je n’ai jamais vu sur scène." Tout le monde peut s'essayer mentaliste, parait-il!