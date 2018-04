Le Musée des Confluences rend hommage à Hugo Pratt, père de Corto Maltese

Une exposition consacrée à Hugo Pratt, le père de l'iconique Corto Maltese, propose depuis samedi à Lyon, au Musée des Confluences, une plongée dans l'univers romanesque du dessinateur italien en mettant en résonance planches originales et objets ethnographiques.

"L'idée de mettre en regard les collections d'un musée aussi exceptionnel que celui des Confluences avec l'univers d'un créateur tout aussi exceptionnel qu'était Hugo Pratt s'est imposée assez facilement", a déclaré lors d'une visite de presse Michel Pierre, un des commissaires de l'exposition qui fut aussi un proche de l'artiste aujourd'hui disparu (1927-1995).

Intitulée "Hugo Pratt, lignes d'horizons", l'exposition présente jusqu'au 24 mars quelque 130 planches originales en noir et blanc et aquarelles, issues notamment des huit albums emblématiques de Corto Maltese dont le premier de la série: "La Ballade de la mer salée" (1967).

Certaines de ces oeuvres sont reproduites à une large échelle accentuant l'effet immersif de la visite que sert une scénographie sophistiquée avec documents télévisés et vidéoprojections interactives.

Armes, masques, bijoux, parures et vêtements d'époque dont une authenthique combinaison de scaphandrier (qui habille Corto Maltese dans l'album "Mû, la cité perdue"(1992)) accompagnent ces planches dont l'action est censée se dérouler entre 1904 et 1925 de l'Océanie aux Amériques en passant par l'Afrique. Des continents familiers à Hugo Pratt, qui a vécu notamment en Ethiopie avec sa famille en 1937, alors colonie italienne, et à Buenos Aires au tout début de sa carrière.

Dans cette déambulation pédagogique qui met habilement en parallèle la vie du dessinateur et de son personnage, le visiteur pourra apprendre avec amusement que le livre de chevet de Pratt était "l'île au Trésor" de Robert-Louis Stevenson, que l'acteur américain Burt Lancaster a inspiré les traits et l'allure de Corto Maltese dans le film "Le Roi des îles" (1954) et que l'aventurier iconique est devenu populaire en France dans les années 1970 en apparaissant dans le magazine hebdomadaire pour enfants... "Pif Gadget".

Enfin, sur un large tableau de l'exposition, parmi les 300 portraits de personnages d'Hugo Pratt, on devine l'auteur italien sous les traits de Simon Gurty, un protagoniste de sa BD "Wheeling".

"Je dis toujours aux gens qu'il n'a pas fait de bandes dessinées. Son travail, c'est de l'art", a souligné sa fille Marina, 62 ans, qui s'est dite "impressionnée" par l'exposition.