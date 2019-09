Le nouveau livre de Mazarine Pingeot raconte-t-il le viol que sa nièce Pascale Mitterrand accuse Nicolas Hulot d'avoir commis?

Mazarine Pingeot s'est inspirée pour son nouveau livre de l'affaire de sa nièce Pascale Mitterrand qui accuse Nicolas Hulot de l'avoir violée.

Mazarine Pingeot, écrivaine et fille cachée de François Mitterrand, ancien président français, était l'invitée du RTLINFO ET VOUS. Elle présentait son roman intitulé: "Se taire".

C’est l’histoire de Mathilde. Jeune photographe de 20 ans. Pour son premier job, elle doit réaliser des photos d’un homme politique, qui est aussi prix Nobel de la paix. En apparence, cet homme est très éthique. Pourtant, il la viole. Pour écrire cette histoire, Mazarine ne le cache pas: elle s'est inspirée de l'affaire de sa nièce qui accuse Nicolas Hulot de l'avoir violée.

Mais elle insiste: "Ce n'est pas l'histoire de Pascale Mitterand, parce que Mathilde est un personnage complètement fictif et l'homme aussi, évidemment". Mais pourtant cette affaire a beaucoup inspiré Mazarine: "Cette situation au départ m'a beaucoup intéressée. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans un angle mort où sa parole n'a pas pu être entendue, où elle a été acculée à une autre forme de silence et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpelléz et ensuite mise en colère. Mais voilà, ce n'est pas leur histoire, sinon je l'aurais dit. Mais il y a évidemment des éléments similaires qui m'ont beaucoup interpellée. J'ai été traversée comme n'importe qui par toutes les histoires depuis l'affaire Weinstein, puis le grand mouvement #Metoo qui s'en est suivi et voilà, chacun d'entre nous, homme ou femme, on est habité par tout cela et si jamais on écrit des livres, on n'écrit pas à partir de rien, mais à partir de l'époque dans laquelle on vit."