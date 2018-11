Le nouvel album de Blake en Mortimer présenté ce dimanche à la Foire du Livre d'Anvers

(Belga) Le nouvel album des aventures de Blake et Mortimer, "La vallée des immortels - Menace sur Hong Kong", a été présenté ce dimanche à la Foire du Livre d'Anvers après sa parution dans Moustique durant l'été. Son scénario a été écrit par Yves Sente, les dessins étant à mettre au compte des Néerlandais Peter van Dongen en Teun Berserik.

Dans cet album - le 25e - les deux personnages créés en 1946 par Edgar P. Jacobs visitent Hong Kong. L'histoire, en 2 parties, se situe entre les premiers tomes du "Secret de l'espadon" et les 2 tomes du "Secret de la grande pyramide", les auteurs souhaitant ainsi combler le vide temporel entre ces albums. Comme les autres aventures de Blake et Mortimer, 'La vallée des immortels' revisite l'histoire en s'interrogeant sur ce qu'il aurait pu se passer si.... Cette fois, le récit se déroule après la troisième guerre mondiale, engagée et perdue dès la fin de la seconde par un dictateur tibétain, les personnages atterrissant à Kai Tak à la fin des années 1940 pour combattre Xi-Li, un seigneur de la guerre chinois. Ce dernier profite du chaos laissé par la fin de la guerre et la lutte grandissante ente Mao et Chiang Kai-shek pour tenter de mettre la main sur un manuscrit rare. "La vallée des immortels - Menace sur Hong Kong paraîtra le 16 novembre. (Belga)